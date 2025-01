Mint a mondás is tartja, a türelem rózsát terem, azonban ebben nem hitt egy Toyota Prius sofőrje az Egyesült Államokban. Gondolva, hogy az ő ideje drágább, mint a többieké, fogta magát, megelőzte az álló kocsisort, fittyet hányt a sorompóra és minden fényjelzésre. Már majdnem össze is jött a mesterterv, de az élet, illetve pontosabban szólva a vonat közbeszólt – az eredmény pedig egy hatalmas csattanás lett a floridai North Miami Beachen található átjáróban.

A Brightline társaságához tartozó szerelvény gyakorlatilag legyalulta a Toyota hátulját. Bár pontos információk nem láttak napvilágot, helyi beszámolókra hivatkozva arról írt a Carscoops, hogy a vonat 127 km/órás sebességgel haladhatott az ütközés idején, aminek hatására az autó az egyik szemközti jelzőlámpának ütközött. Az autó vezetője a hatalmas baleset ellenére sem sérült meg súlyosan, sőt, a saját lábán bukdácsolt ki a roncsból – a helyszínre érkező mentők a helyi traumatológiai központba szállították.

