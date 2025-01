A thaiföldi PSC Motorsport Honda-motoros Lamborghinit épített. Bár az ötlet, hogy az olasz V10-es motort egy kis hengerűrtartalmú japán motorra cseréljék butaságnak hangzik, a csapatnak jó oka van a változtatásra.

Szeretnének elindulni egy hosszútávú versenyen, annak a szabályai pedig kisebb motort követelnek meg.

Ezért a Huracan Super Trofeo Evo hátuljába az eredeti 5,2 literes motor helyére a Honda 2,0 literes turbós benzinese került. Az autót Edd Ellison mutatta be YouTube csatornáján, akitől aztán a képeket is kaptunk.

A Civic Type R-ben is szereplő motor szinte teljesen gyári kialakítású – árulta el a videóban Halos Kalamis a csapat vezetője. A K20C motorhoz azonban másik turbót társítottak és írható motorvezérlőt használnak, illetve karbon tetőcsövön keresztül juttatják a friss levegőt a motorhoz és az intercoolerhez.

Jelenleg a motor 350 lóerős, maximális nyomatéka 500 Nm, ami elmarad a Lamborghini blokk értékeitől, amelyek 620 LE és 570 Nm. Ugyanakkor az új motorral és a karosszéria módosításával sikerült 100 kilóval csökkenteni a versenyautó tömegét, ami sokat visszahoz a dinamikán.

Nem szimplán a motor beépítését kellett megoldania a csapatnak, de azt is, hogy össze tudják kapcsolni a versenyautó eredeti hatfokozatú szekvenciális sebességváltójával. Nincs azonban kész még teljesen az átalakítás, mivel a csapat a megbízhatóság érdekében szárazkarteres olajozással akarja ellátni a motort, illetve dolgoznak a kormányművön is.

Bár gyárilag is számos könnyű megoldást használ a Huracan Evo a csapat tovább ment és a P1 Comporites bevonásával még több elemet készített el szénszálas műanyagból, miközben változtattak a karosszéria aerodinamikai megoldásain is. Nagyobb hátsó szárnyat, új diffúzort és orrspilert is kapott a Huracan is.

Épül az autó utastere is, amely egyelőre a tesztekhez szükséges megoldást kínálja, de a hosszútávú versenyre ergonomikus kialakítással rendezik be.

Év végére kiderül, hogy sikeres lesz a projekt. Az osztályt, amelyben a Huracan versenyezni fog, jellemzően a Honda és a Toyota modellek uralják, a 2024-es versenyt a Singha Motorsport Team Thailand Honda NSX-e nyerte. A hangélmény nyilvánvalóan romlott, de az autó egész gyorsnak tűnik. Nézd meg magad is a videóban:

Nem a Lamborghini az első olasz sportkocsi amelybe Honda motor került. A Vezess korábban beszámolt egy Ferrariról is, amely hasonló műtéten esett át. Nézd csak: