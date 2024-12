Ára van annak, ha egy autó különleges – bármilyen közhelyesen hangzik, akkor is igaz. Ezt a saját bőrén tapasztalhatta meg egy brit szuperautó-tulajdonos, Harry Metcalfe, aki egy tízéves McLaren 650S vásárlására adta a fejét. Bár a férfi lelkes volt az adásvétel után, egy videóban rávilágított arra, milyen árnyoldalai voltak a döntésének.

Korábban egy Bugatti-tulajdonos számolt be arról, hogy milyen borsosak az ilyen autók fenntartási költségei. Nos, a McLaren kínálatában hiába számít „olcsóbb” modellnek a 650S a használtautó-piacon, mint a 675 vagy a 720, csak az éves kötelező szerviz került 1300 dollárba, ami a mostani árfolyamon több mint félmillió forintnak felel meg – ez az összeg csak olyan bagatell tételeket tartalmaz, mint az olajcsere, az ablaktörlők cseréje, valamint a felfüggesztés újrakalibrálása.

Kétévente a kerékcsavarokat is érdemes lecserélni, de a V12-es lítium-ion akkumulátorért is elkérnek 2500 dollárt, azaz csaknem egymillió forintot. Az óránként 140 dolláros (55 ezer forintos) munkadíj már csak hab a tortán – sorolja az első hat hónap tapasztalatai alapján a tételeket a Jalopnik cikke.

Mielőtt pedig azt gondolnánk, hogy ezzel vége a rejtett kiadások sorának, nagyobbat nem is tévedhetnénk. A használtan is körülbelül 40-60 millió forintnak megfelelő összegért kapható McLarennek felróják azt is, hogy hajlamos kiesni a fényszórója, elreped a szénszálas borítása, de okozhat kellemetlen meglepetést az is, ha szivárog a sebességváltó, vagy felüti a fejét a rozsda.

Tegyük hozzá, hogy a 650S – csakúgy, mint a többi McLaren-modellt – korlátozott darabszámban gyártották, 2014 és 2017 között. A 3,8 literes, ikerturbóval szerelt V8-as motor stílszerűen 650 lóerős teljesítménnyel kecsegtet, mellé 678 Nm-es nyomaték párosul, amit a hétfokozatú duplakuplungos SSG-váltó továbbít. A középmotoros, hátsókerék-hajtású sportkocsi 0-ról 100-ra mindössze 3 másodperc alatt gyorsul, a 200 km/órát 8,4 másodperc alatt éri el, míg a végsebessége 333 km/óra.

Hogy milyen élmény egy ilyen McLarent vezetni? Kiderül a Vezess videójából, ugyanis versenypályán próbálhattunk ki egy 650S Spidert!