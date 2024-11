Csütörtökön három tolvaj játszott el egy igazi botcsinálta betörést Detroit városában. Triójuknak csetlő-botló bűnelkövetésén még a rendőrök is röhögtek. Egyikük belehajtott a lopáshoz használt autóval egy oszlopba, a másik fűrésszel vágta át a kapu zárját, hogy megkaparinthasson egyetlen katalizátort, míg a harmadik kiesett a menekülés közben a kocsiból. Ja, és még a fegyverét is elejtette. Az esetrőlé a CBS News számolt be:

A biztonsági felvételeken látszik, ahogy az egyik fickó kiesik a kocsiból, miközben próbálnak elmenekülni. A rendőrség szerint a gyanúsított fegyvere az úttestre zuhant, ahogy visszakászálódott a járműbe.

„Egy katalizátort elvittek, mellé egy jó adag megaláztatással.” – mondta Kola Gjonaj, a használt autókkal kereskedő cég tulajdonosa.

Gjonaj elmesélte, hogy amikor a rendőrség meglátta a biztonsági felvételeket, megdöbbentek a tolvajok merész, ám szerencsétlen próbálkozásán.

„Imádjuk a detroiti rendőröket, fantasztikusak. Amikor idejöttek és megnézték a videót, nem bírták abbahagyni a nevetést” – mesélte Gjonaj.”Állandóan csak azt mondogatták: – Játszd le újra, játszd le újra. Ez jobb, mint a tévé.”

A cég immár 37 éve működik, és ez volt az első alkalom, hogy egy ilyen stílusú rablási kísérlet áldozatai lettek. Szerencséjük volt eddig, mivel a katalizátorlopások száma kilőtt az utóbbi években, a jelenség világszerte észlelhető. A tolvajoknak az értékes fémek miatt éri meg fűrésszel készülni, és az autó alá kúszva kivágni az alkatrészt. Egyetlen család például Sacramentóban 38 millió dollárt keresett katalizátorokhoz köthető bűnelkövetéssel. Egyes vontatócégek, amelyek mindig híresek megbízhatóságukról és szilárd erkölcseikről, szintén beszálltak ebbe a „bizniszbe”, és több millió dollárt szereztek gyanútlan autótulajdonosoktól.