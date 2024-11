Nem bizonyult okos húzásnak az Egyesült Államokban, hogy egy floridai autós kék és piros színű fényjelzésekkel szerelte fel a Dodge-ját, annak látszatát keltve, mintha rendőrautó lenne. Nem ez volt az egyetlen beavatkozás, amivel ezt akarta sugallani, mivel több, a rendőrautókéra hajazó utángyártott alkatrészt is beszerzett.

Október 15-én pedig élt is a megkülönböztető fényjelzések adta lehetőséggel, mivel azok használatával zokszó nélkül hajtott át a piroson. Azzal azonban egyértelműen nem számolt, hogy a csínyre a valódi rendőrök is felfigyelhetnek – márpedig így történt, ráadásul egy civil járműből szúrták ki a férfit. Az illető eleinte még azt is tagadta, hogy rendelkezik fényhíddal, de végül beismerte a tettét – írja a Carscoops.

Ha nem tett volna úgy, mintha rendőr lenne, pénzbírsággal megúszta volna a szabálytalanságot, így azonban több pontban is vádat emeltek ellene, ezen felül a barátnője tulajdonában lévő Chargert is elvontatták.