A Trabant 601 egy generáció számára jelentett egyet a mobilitással, az emléke még élénken él, de ahogy a legtöbb szocialista modellt, ezt is elkerülte a feltámadás. Pedig nyugati társaiból sorra születtek a modern verziók, a Mini ikonikus alakjára egész modellpaletta épült, de a Volkswagen is visszahozta a bogárhátút a Beetle formájában. A kategória igazi sztárja a Fiat 500, ami a régi 500-asra emlékeztető cuki formával gyakorlatilag mai napig életben tartja a Fiat márkát.

Ezt a trendet követik a franciák a friss Renault 5-össel, tehát a recept működik.

Mindenki szerette volna, ha megvalósul

Kevesen tudják, de a Trabantot is fel akarták támasztani a 2010-es évek elejére. Akkoriban nagy hír volt, hogy készül a modern verzió, a Trabant nT, dögös formával, elektormos hajtással. A tervekről az MTI is beszámolt:

„A tanulmányautót hétfőn mutatták be a frankfurti IAA autószalonon. Az autó előreláthatólag 20 ezer euróba kerül majd. A lítiumion-akkumulátoros elektromos Trabant végsebessége 130 km/h lesz, hatótávja pedig 160 km.

Tömege kevesebb mint ezer kilogramm lesz, azaz könnyebb lesz a legtöbb autónál. A modell piacéretté tételéhez azonban még sok technológiai problémát kell megoldani. A projektgazda Indikar vállalat saját eszközeiből finanszírozta a fejlesztést. A projekt megvalósításához a cégnek azonban még olyan finanszírozó partnerre lenne szüksége, aki hajlandó mintegy 30 millió eurót beruházni a gyártásba. A potenciális befektető lehet akár energiaipari, akár autóipari konszern is. Az, hogy az autót végül hol gyártják majd és mekkora példányszámban, az a befektetőn múlik” – olvasható a korabeli MTI-hírben.

A tervezésről, a prototípus készítéséről készült egy fotósorozat is, amit kevés oldalon lehet megtekinteni, pont ezért közöljük most a Trabant nT-ről készült korabeli galériát, amelyen a belső is látszik.

Ígéretes volt a terv

Mivel a Vezess már akkor az ország egyik legolvasottabb online autós magazinja volt, kollégánk élőben látta a tanulmányt, kérdezhette a fejlesztőket. „Jellegzetes bilikékben pompázik a Trabant nT, amely a sarkokba kitolt, széles kerekeivel olyan jó kiállású, mintha a MINI-re épülne. Erről nincs szó, bár futóműelemeket és más alkatrészeket is átvettek sorozatgyártású kisautókból. Ronald Gerschewski, az autót megépítő cég ügyvezetője hallgat a donorokról, de hangsúlyozza, hogy normál, megvásárolható alkatrészekről van szó.

Búcsút mondhatunk a jellegzetes hangnak, mert a kétütemű helyett egy 47 kW (64 LE) teljesítményű villanymotor suttog az orrban. Az aszinkron villanymotorral 130 km/órás végsebességet ad meg a márkatulajdonos, hatótávolságként 160 kilométert, de az elektromos hajtású autók hatótávját minden gyártó erősen optimistán szokta becsülni.”

A már említett befektetők érdeklődése elmaradt, a projekt szép lassan leállt és feledésbe merült.

Mégis a neten sokan annyira örülnének a Trabant feltámadásának, hogy sokáig álhírként keringet a prototípus gyártásba kerülése, méghozzá 1,4 milliós vételáron, ami természetesen teljesen fals, hamis állítás volt.