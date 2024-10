David Hasselhoff egyik legemlékezetesebb karaktere volt Michael Knight a Knight Rider tévésorozatban. Az 1980-as években forgatott ikonikus mozgókép úgy tűnik, sosem megy ki a divatból, újra és újra előkerül.

Most a Rivian fizetett feltehetően elég komoly összeget azért, hogy az amerikai színész egy félperces snitt erejéig újra beleélje magát a beszélő autóval gonosztevőkre vadászó hős szerepébe. A modern kor szellemét követve a hirdetés mögött csak egy különleges szoftver-frissítés áll, amely a halloween szellemében készült. Az interneten keresztül érkező kódcsomag különleges üzemmódokat, világítást és témákat kínál, amelyekkel az R1S SUV vagy az R1T pick-up kísértetiesebbé válik.

A témák között lesz egy speciális, Knight Rider-stílusú beállítás, amivel a Rivian megidézi K.I.T.T szellemét, az érintőképernyő retró grafikát kap, és a tévésorozatból ismert, látványos-színes kijelzőkön jelennek meg az autó diagnosztikai adatai.

Egyes típusoknál a külső LED-fénycsík is vörösre vált és utánozza a filmbeli, kultikus érzékelőt, aminek a hangját is képes lejátszani. De nem csak ez a jelmez választható az ijesztgetés ünnepén, a csomagban több érdekes megjelenés is található, többek között a Vissza a jövőbe filmek stílusjegyeit is felveheti a Rivian. Úgy tűnik, ez a jövő, ültetett futómű, sportkipufogó helyett a jövő autórajongói grafikai szoftvercsomaggal kölcsönöznek egyedi hangulatot szeretett villanyautóiknak.