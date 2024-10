Még a villanyautó-piac döcögése mellett is rossz bőrben vannak a Fiat 500 elektromos változatának eladásai, emiatt a torinói egy hónapra le is állította a gyártását. A Fiat marketingosztályán is nyugtázták a szebb napokat látott számokat, amik nem mutatnak szebben az Egyesült Államokban sem, így azért, hogy felcsigázzák a vásárlók érdeklődését az 500e iránt, egy bizarr reklámfilmmel rukkoltak elő – amire a Carscoops figyelt fel –, melyben a városi kisautót a Tesla Cybertruckkal hasonlították össze. Az elgondolás már csak amiatt is furcsa, mert a két modellben nagyjából az a közös, hogy mindkettő elektromos hajtású, egyébként minden szempontból óriási a különbség közöttük. Mutatjuk is, hogy mekkora:

A félperces klipben levezették, hogy a Cybertruck sokkol, viszont az 500e aranyos, és amíg az előbbit a szögek, az utóbbi az angyalok ihlették – a rend kedvéért jegyezzük meg, hogy ennél az összehasonlításnál egy angol szójátékra apelláltak (avagy „angles” kontra „angels”).

Eközben a két modellt igencsak nehéz egy lapon említeni, bár az igaz, hogy a Cybertruck elmúlt egy éve inkább a problémáktól visszhangzott. A Fiat harmadannyiba kerül, mint a Tesla szögletes pick-upja, azonban a Cybertruck 608 lóerős teljesítménye ötször akkora az 500e 119 lóerőjéhez képest, mindemellett hatótávolság tekintetében is legalább kétszeres differenciáról beszélhetünk: amíg az 500e egy töltéssel 240, a Cybertruck 547 kilométert tesz meg.

Volt már hasonlóan szokatlan lépése a Fiatnak, ráadásul mindössze néhány hónappal ezelőtt, amikor egy másik reklámfilmben sokadszor is odaszúrt az olasz kormánynak, a közvélemény tudtára adva, hogy nem a név, de nem is a logó miatt ismerik meg az utcán az emberek a márka modelljeit.