Ahogy a mondás is tartja, nem minden hős visel köpenyt. Egészen 2015-ig Peter Congdon egy teljesen hétköznapi brit nagypapa volt, akinek az életét teljesen megváltoztatta, hogy 13,5 millió fontot – a jelenlegi árfolyamon közel 6,5 milliárd forintot – nyert a lottón. A most 76 éves férfinak tíz unokája mellett is belefért, hogy vásároljon néhány luxusautót, azokkal pedig jótékonyságból vállaljon fuvarokat – írja a Daily Star.

Congdon és az önkéntes fuvarozás útjai véletlenül keresztezték egymást. A koronavírus-járvány idején a fülébe jutott, hogy a városában egy menyasszonynak veszélybe került a nagy napja, ugyanis nem tudott időben autót bérelni, ami elvinné őt a szertartásra. Az idős lottógyőztesnek nem kellett több, és szívesen rendelkezésre bocsátotta a Bentley-jét. Örömében elsírta magát az ara, akinek végül még fizetnie sem kellett az esküvői fuvarért, aminek az ára általában 500 font, azaz 240 ezer forint körül alakul.

Azóta további 25 alkalommal segített olyan menyasszonyokon, akik nem engedhették meg maguknak ezt az összeget. „Mindig a legjobb öltönyömben jelenek meg, hogy segítsek nekik a legboldogabb napjukon. Az egyetlen fizetség, amire szükségem van, hogy lássam az örömöt az arcukon” – nyilatkozta az egykor buszsofőrként dolgozó férfi, aki egy házat is vásárolt, amit kedvező áron ad bérbe a nagybetűs élet elején álló fiatalok számára.

Autógyűjteményével – ami a Bentley Continental mellett például egy BMW i8-ból is áll – iskolába igyekvő diákoknak és idős embereknek is segít. Volt, aki azt kérdezte tőle, elviszi-e az iskolai szalagavatójára, de olyanra is volt példa, hogy egy idős asszonynak segítette eljutni a bátyja temetésére, de egy halálos betegségben szenvedő kislány álmát is valóra váltotta, aki így egy napra hercegnőnek érezhette magát.

Miután nyert a lottón, 1,2 millió fontot, azaz a nyereménye csaknem tíz százalékát egy helyi egészségügyi központnak adományozta egy speciális medence beszerzése céljából. Mindezt felesége, Rosemary emlékére tette, aki több mint 30 éven át küzdött szklerózis multiplexszel. A létesítmény számára vásárolt vett egy nagyobb értékű Range Rovert is, amit egy tombolán sorsolt ki.