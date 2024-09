MEGÁLL AZ ÉSZ #66 - Közlekedésbiztonság a hétköznapokban 🤷🏼‍♂️ Az autógyártók nem véletlen tervezték meg sok évvel ezelőtt a visszapillantót...na meg jóval előtte mások a mosdót. ⚠️ A mai két esetünk pár 10 méter különbséggel, egy helyszínen és egy időben történt az M1-es autópályán. 1️⃣ Fekete autónk terve feltehetőleg az volt, hogy lehúzódik a leállósávra (másra nem is merünk gondolni), de a sofőr a lassítás megkezdése előtt nem nézhetett a visszapillantó tükörbe, így nem is érzékelte a mögötte jövő a kamiont. A kamion sajnos bármennyire próbálta elkerülni az ütközést, a jobb hátulját elvitte az autónak és elhagyta a pályát. ‼️ Minden le- és felhajtónál fokozott figyelemmel közlekedjünk! A saját biztonságunk és mások védelme érdekében mindig körültekintően vezessünk! 2️⃣ Miközben a baleseti helyszínelés folyt, egy személyautó egy másik kamion takarásában megállt a leállósávon és hát értjük, hogy ha egyszer szólít a természet annak nehéz ellenállni, de pár száz méterrel korábban volt egy csomópont, ahol ki lehetett volna hajtani és elintézni a kis-és nagy dolgokat egy rendes mosdóban. ‼️ A leállósávon csak akkor álljunk meg, ha feltétlenül szükséges és csak műszaki vagy súlyos egészségügyi vészhelyzet esetén. 🚾 Sokszor elmondtuk már, de továbbra is kérjük, hogy a pihenőhelyek mosdóit használjuk és ne az autópálya más részeit. Ezeket naponta négyszer is takarítjuk! 🤢 Egyik kollégánk sem örül annak, ha szemétszedés közben "ebbe-abba" belebotlik. ‼️ A pálya és környezete nem erre való! Nem véletlenül vannak kialakítva pihenőhelyek, ahol nyugodt, védett körülmények között van lehetőség a megállásra, pihenésre. 👷🏼 Közlekedjünk felelősségel! #mkif #baleset