Jelentős mértékben nőtt a fiatal járművezetők száma az Egyesült Államokban: éveket kellett várni a javuló tendenciára azok után, hogy a koronavírus-járvány hatására mélypontra süllyedt a Z generációs sofőrök száma az utakon – írja a Newsweek.

Az Enterprise Mobility 3000 amerikai felnőtt megkérdezésével végzett felmérése szerint az 1997 és 2012 között születettek (az USA-ban ők tartoznak a Z generációhoz – szerk.) 47 százaléka vezet, szemben az öt évvel ezelőtti 41 százalékkal. A válaszadók harmada állítja azt, hogy már akkoriban is vezettek.

Alex Beene, a Tennessee-i Egyetem pénzügyi oktatója „lenyűgöző fordulatként” jellemezte az új trendet. „Az elmúlt évtizedből anekdotikus bizonyítékok utalnak arra, hogy az Y és a Z generációsok között sokaknál egyre kevésbé valószínű az autóvezetés, tekintve, hogy okostelefonjaik és egyéb eszközök segítségével mennyire a világhoz vannak kapcsolódva” – magyarázta.

„A világjárvány után azonban a helyzet az, hogy sokak látásmódja megváltozott. Úgy gondolom, egyre gyakrabban látják, hogy mindkét csoport hajlandó többet autózni mindenért, a munkától a szórakozásig” – tette hozzá.

Michael Ryan pénzügyi szakértő szerint a pandémia sokakat kényszerített költözésre. „Azok után az évek után, amik alatt az Uberre és a Lyftre támaszkodtak, úgy látják, a saját autó költséghatékonyabb a fejlődő életmódjukban. Megnőtt a belföldi utazások száma, ezért sokan annak rugalmasságát és vélt biztonságát részesítik előnyben” – mondta.

A tendencia az autóeladásokban is megmutatkozik, ráadásul az elektromos autók iránti igény is nőtt – tízből négyen nyitottak a vásárlásukra. Elhatározásukat elsősorban az motiválja, hogy spóroljanak az üzemanyagköltségeken (44%) és óvják a környezetüket (34%), igaz, attól tartanak, hogy a tengerentúlon még nem igazán épült ki a töltési infrastruktúra.

Az Egyesült Államokhoz hasonlóan Magyarországon is kitolódott a jogosítványszerzés átlagéletkora: annak ellenére, hogy a jogszabály már 17 éves kortól lehetőséget biztosít rá, a B kategóriás vezetői engedélyre jelentkezők átlagosan 24 évesek, és a leggyakrabban az motiválja őket, hogy „a munkához, az elhelyezkedéshez szükség van a vezetői engedélyre”. Más kérdés, hogy ebben (is) épp most hozhat változást a középiskolások államilag támogatott jogosítványa.

Európai viszonylatban is kimutatható, hogy az utóbbi években valóban kevesebbet vezetnek a fiatalok: egy tavalyi cikkében azt írta az Euronews, hogy ennek is szerepe lehetett abban, hogy 2019 és 2022 között több mint 10 százalékkal csökkent az autók száma az európai utakon. A Z generáció tudatosan kerüli a vezetést, helyette inkább a fenntartható közlekedési alternatívákhoz, köztük a kerékpározáshoz és a tömegközlekedéshez fordult.