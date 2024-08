Érdekes adatokra bukkant a Motor1 stábja, amikor az Automotive News Europe elemzésében kerestek rég kifutott, de újként értékesített típusok után. Az adatok a Dataforce adatelemző cég átfogó értékesítési táblázatából származnak, amely a 2024 januárja és júliusa között először regisztrált „új” járműveket listázza.

Ezek az autók most kerültek először forgalomba, de nem feltétlenül friss gyártásúak. Általános jelenségről van szó, gyakran állnak autók pár hónapot, sőt 1-2 évet is. A tetszhalott állapot azonban néha igen sokáig tart, de furcsa mód akadnak néha vevők, akik a hosszú ideje raktárban porosodó, koros típusra vágynak.

Az adathalmazban számos ilyen, már nem gyártott, de mégis „élő” autó van: Mercedes CLK, Aston Martin DB7, Ford Ka, Alfa Romeo 159, Jaguar S-Type, sőt még egy Rolls-Royce Corniche is. És ez csak a jéghegy csúcsa.

Ez utóbbit közel 30 éve vonták ki a forgalomból, így ez a legidősebb az értékesítési listán szereplő autók közül. Emellett van még az XJS is, egy olyan autó, amelynek gyártását a Jaguar 1996-ban fejezte be. Nem is egy, hanem kettő került először forgalomba 2024 júliusáig.

Érdemes megjegyezni, hogy a Dataforce az összes 27 EU-tagállam, az Egyesült Királyság, valamint az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országainak – Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc – adatait vizsgálta.

Az exkluzív modellek esetén talán érthető, hogy valaki most csap le egy Aston Martin DB7-esre, de az már tényleg furcsa, hogy akadt autóvásárló, aki pénzt adott egy 2008-as gyártású, szalonállapotú Fiat Multipláért. Lehet, hogy az év akcióját fogta ki, de józanul gondolkodva nehezen érthető, a megosztó, hatszemélyes típus eladása 14 évvel a gyártás befejeződése után. Sőt, elkelt egy Alfa Romeo 156-os is, aminek gyártása 2007-ben fejeződött be.

Talán valamilyen papírozási trükk van a háttérben, netán statisztikai hiba? A Motor1-nek küldött e-mailben a Dataforce vezető autóipari elemzője, Benjamin Kibies megerősítette, hogy ezeket az autókat korábban soha nem regisztrálták, és most kerültek első tulajdonosaikhoz:

„A jelentés csak az autók első regisztrációját mutatja. Egyetértek azzal, hogy zavaró ilyen régi autókat látni a listán. Úgy tűnik, hogy ezekből az autókból vannak még olyan készletek, amelyeket korábban soha nem regisztráltak. A Dataforce-nál nem akarunk változtatni semmilyen információn, amit a hatóságoktól kapunk, hacsak nem lehetünk 100%-ig biztosak abban, hogy hibáról van szó.”