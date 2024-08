Már komoly kommentháború zajlik egy fedélzeti kamerás videó miatt a Reddit.com oldalon. Elég megosztó eset, amit a feltöltő azért osztott meg, mert szerinte ez tűrhetetlen tahóság volt, és veszélyes manőver. Ő volt a lassan haladó pick-up sofőrje, akit a fehér Mazda MX-5 sofőrje egy direkt, a balesetek miatt létrehozott kereszteződésben, a behajtani tilos tábla ellenére a szembejövő szakaszon került ki.

A videó készítője szerint sok baleset volt ezen a szakaszon, és ezért is készült a sávokat elválasztó, nagy méretű kereszteződés, ahonnan biztonságosabban lehet kikanyarodni. Egyértelműen szabálytalan volt a Mazda sofőrje, de sokan védelmükbe vették. Szerintük belátható volt a helyszín, nem jött szembe senki, így ez ideális hely volt arra, hogy kis rizikóval, bár szabálytalanul letudja az előzést.

Mert egy cammogó, magas építésű furgon, pick-up, teherautó mögött beragadni elég frusztráló egy ilyen nyitott, alacsony, kétszemélyes roadsterrel. A sofőr szinte szemmagaságban kapja a másik jármű kipufogógázát, és semmi sem élhető meg abból, amiről egy MX-5 szól.

Mazda MX-5

A Mazda hirosimai üzemében gyártott, a világ egy részén Miata (az ónémet jutalom szóból ered), máshol MX-5 névvel forgalmazott autó 1989-ben debütált a Chicagói Autókiállításon. A kezdetben 1,6-os motorral, 940 kilós önsúllyal bemutatkozott, vászontetős modell azonnal óriási siker lett. Olyan roadsterek szellemi utódjaként szerepelt, mint az MG B, a Triumph Spitfire és a Fiat Spider. Azóta több mint félmillió MX-5 kelt el Észak-Amerikában.

Az első generációs NA kódnéven ismert modellt 1997-ben követte az azonos alapra épülő, de jelentősen modernizált –bukólámpák nélküli –, erősebb motorokat kínáló NB. 2005-ben következett az NC, amely már új padlólemezt, új motorokat vezetett be, amelyek jelentősen nagyobb teljesítményt kínáltak. Nagy változást jelentett, hogy kézzel nyitható vászontető mellett megjelent a motorosan összecsukható fémtetős változat a kínálatban.

2014-ben mutatkozott be a jelenlegi negyedik, azaz ND modellsorozat, amely visszatért az eredeti koncepcióhoz, elődjénél könnyebb felépítést kínálva. Itt a fémtetős variáns már jóval eltérőbb kialakítású, így önálló utónévvel RF-ként forgalmazzák, 2017 óta része a kínálatnak. Ahogy elődjei, úgy az ND is folyamatosan fejlődik, így 2024-re egy újabb frissítési csomag érkezett az autóhoz.