Egy márkakereskedésből kötötték el azt a 2023-as gyártású Dodge Challengert, aminek már hétfő óta bottal üti a nyomát a pennsylvaniai állami rendőrség az Egyesült Államokban.

A hét elején két autó eltűnéséről tettek bejelentést, ám a másik lopott autót – ami egy 2024-es Dodge Hornet volt – még aznap megtalálták. Nagyjából egy órával később a rendőrök a kékszínű Challengerre is felfigyeltek, de annak sofőrje nem bizonyult túl együttműködőnek – azzal pedig, hogy nem volt hajlandó megállni, egy hajszába rángatta bele őket.

A rendőrök 35 percig, közel 100 kilométeren át üldözték a lopott Dodge-ot, de a 167 km/órás átlagsebesség ellenére sem tudták tartani a lépést a tolvajjal.

A határtól a New York állami hatóságok is csatlakoztak a kergetőzéshez, de hiába: a gyanúsított keleti irányba menekült az I-90-es autópályán, viszont olyan tempóval, amire nem volt ellenszerük, így abbahagyták az üldözését – nem sokkal később a pennsylvaniai kollégáik is így tettek, írja a Road & Truck.

Az alapján, hogy a rendőrök nem bírták tartani a lépést, feltételezhető, hogy a Challenger valamelyik V8-as motorral hajtott, körülbelül 700-800 lóerős változatát lovasíthatták meg. A rendőrség továbbra is keresi a tolvajt és az autót is.