Európában 1920-ban London Piccadilly Circus területén helyezték üzembe az első forgalomirányító fényjelző készüléket. Berlinben 1924-ben a Potsdamer Platzon állítottak fel először jelzőlámpát. Két évvel később, 1926. december 23-án Budapesten is bevezették az első villanyrendőrt – kísérleti jelleggel – a Rákóczi út és a Nagykörút csomópontjában.

Az első – későbbiekben széles körben elterjedt – változatot 1914. augusztus 5-én telepítette az Amerikai Közlekedési és Távközlési Vállalat Clevelandben , az East 105 Street és a Euclid Avenue kereszteződésében. Ez a lámpa piros és zöld színekkel, valamint hangjelzéssel hívta fel a figyelmet a közlekedési rend változására. Különlegessége volt, hogy a rendőrség és a tűzoltóság is át tudta állítani vészhelyzet esetén.

A modern közlekedési lámpák egyre intelligensebbek , és gyakran részei az úgynevezett intelligens közlekedési rendszereknek. Ezek a rendszerek valós idejű adatokat használnak a forgalom monitorozására és irányítására, például forgalomérzékelőkkel és kamerákkal, hogy még hatékonyabbá tegyék a közlekedés irányítását és biztonságosabbá tegyék az utazást. Magyarországon is van ilyen csomópont, ahol a lámpák akkor váltanak amikor érzékelik, hogy jármű vagy gyalogos érkezik és feleslegesen nem váltanak át, nem lassítják a forgalmat.

A modern elektromos közlekedési lámpát Amerikában fejlesztették ki. Az első ilyet Carlton Cole Magee készítette 1932-ben, és 1935-ben helyezték üzembe Oklahoma Cityben. Az Egyesült Államokban már korábban is próbálkoztak elektromos lámpákkal; az első zöld-piros elektromos lámpát 1912-ben Salt Lake Cityben állították fel.

A jelzőberendezés hasonlított a vasúti szemaforokhoz, éjszakai használatra piros és zöld gázlámpákat alkalmaztak. Ezeket a lámpákat egy kar mozgatásával szabályozták, amely eltakarva az egyik lámpát, a másik fényét engedte át. Sajnos, 1869. január 2-án a fent említett gázlámpa felrobbant, és a szolgálatban lévő rendőr is megsérült.

