Üzembe helyezték „a jövő közlekedési lámpáját”, ám ennek kicsit sem örülnek az autósok a németországi Essenbachban. Április óta működik a 11 ezres lakosú város egyik forgalmas kereszteződésében a mesterséges intelligencia (MI) által irányított jelzőlámpa, hogy biztonságosabbá tegye a környék közlekedését.

A modern közlekedési lámpa azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ugyanis egyre több panasz érkezik rá a helyiek részéről. Legfőképpen azt kifogásolják az autósok, hogy a rendszer túlságosan gyakran várakoztatja őket feleslegesen, de különösen a mellékutcákban fordul elő, hogy még akkor is piros jelzést kapnak, ha a főúton éppen nem is közlekednek autók – számolt be a tapasztalatokról az Auto Bild.

Miután egyáltalán nem optimális, ahogyan az „okoslámpa” szabályozza a forgalmat, saját bevallásuk szerint a frusztrált lakók inkább elkerülik a kereszteződést.

Stephan Stroh, az illetékes állami építésügyi tárca forgalomirányítási vezetője azonban megvédte az új jelzőlámpát. Az RB24-nek nyilatkozva kifejtette: a mesterséges intelligenciának még idő kell a tanuláshoz – pontosan úgy, ahogy egy kezdő járművezetőnek is gyakorlatra van szüksége, miután elsajátította az elméleti alapokat.

Elmondása szerint az első három hónapban sokat tanult már a technológia, de eddig főként a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságára fókuszált. Rögzítette a járókelők mozgási mintáit, így nemcsak azt tudja, mikor kell zöld jelzést adnia nekik, de meg is tudja különböztetni a felnőtteket és a gyerekeket, és az esetleges fogyatékosságokat is felismeri.

Méterekkel a kereszteződés előtt egy speciális kijelző mutatja a kerékpárosoknak, gyorsabban vagy lassabban kell-e tekerniük ahhoz, hogy elérjék a zöld jelzést. A technológia mindemellett optimálisabb forgalomirányítást ígér a megkülönböztető jelzést használó járművek számára: ha például mentőautót észlel, a többi közlekedő számára automatikusan pirosra vált a lámpa.

A projekt kísérleti fázisa még egy évig fog tartani.