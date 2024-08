Repülő autó Múlt szombaton reggel az M0-s autóút szigetszentmiklósi mérnökségi szakaszán egy külföldi autószállító tréler a külső sávban haladva durrdefektet kapott. A teherautó azonnal irányíthatatlanná vált és az elválasztósáv betonelemeibe csapódott. Az ütközés akkora erejű volt, hogy a trélerről egy autó átrepült a szemközti oldal belső sávjába. Kész csoda, hogy a balesetben senki nem sérült meg és mindenki el tudta kerülni az ütközést, a repülő autóval szemben és a tréler mögött is. Többen nagyon profin, jól reagáltak a nem mindennapi helyzetben, ezt megerősítette Csörgő László, a drivingcamp Hungary vezető trénere is: “Valóban hatalmas szerencséje volt az autósoknak, de ki kell emelni több olyan pozitívumot, ami miatt sikerült elkerülniük a balesetet. Az biztosan megállapítható, hogy a sofőrök az utat figyelték és a vezetésre koncentráltak. Másrészt képben voltak a járművük tudásával és képességeivel, nem kormányozták túl az autókat, profi kikerülő manővereket láthattunk tőlük.” Az ütközés következtében nemcsak a trélerben és a szállított járművekben keletkezett kár: 7 darab betonelem, 28 méter betonalap, 28 méter burkolt vízelvezető árok, 44 méter fénytörő háló és 10 darab hálótartó oszlop. Ezen kívül 1000 négyzetméternyi felületen kellett takarítási munkákat is elvégeznünk. Adódik a kérdés, hogy fel lehet-e készülni ilyen esetekre? Nagy valószínűséggel nem, rengeteg múlik a szerencsén, de azért az autósok pár aprósággal tudják a baleseti kockázatot csökkenteni: vezetés közben csak és kizárólag a vezetésre koncentrálnak, az utat és a forgalmat figyelik, betartják a sebességhatárokat és alkalmazzák a jobbra tartást. Lehet pont ezen múlik, hogy valaki megmeneküljön egy hasonló helyzetből. #magyarkozut