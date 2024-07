Az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, az M0-s autóút lehajtója után több autó is defektet kapott – erről az Autópályahírek.hu Facebook-csoportban számoltak be vasárnap délelőtt.

A tömeges defektek oka nem ismert, egyelőre annyit tudni, hogy valami végigszóródhatott az autópályán. Ezzel kapcsolatban van, aki megjegyezte, hogy látott egy tréleres kisbuszt, mely egy sérült autót szállított, így nem zárható ki, hogy az arról leesett törmelékek okozták a bajt.

Többen is megerősítették, hogy több autó defekttel húzódott a leállósávba. A 444 azt írja, a Waze alkalmazásában többen veszélyt és leálló autókat jeleztek az érintett útszakaszon – sőt, azt is, hogy már a rendőrök is a helyszínre értek.