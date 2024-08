Nyílegyenesen az előjelző autóba Nemrégiben a 67-es főúton a kaposvári mérnökségünk szakemberei kaszálási munkákat végeztek mozgó tereléssel. Ahogy kell, még a munkaterület előtt voltak kint előjelző táblák és a digitális kijelzőkön is felhívtuk a figyelmét az autósoknak, arról nem is beszélve, hogy a gépeinken is számos, jól látható fényjelzés volt bekapcsolva. Mindezek ellenére egy figyelmetlen sofőr fékezés nélkül belerohant a külső sávban lévő előjelző brigádautónkba. Az ütközéstől a brigádautó megpördült és a szalagkorlátnak csapódott, kiszakadt a bal hátsó tengelye, az alváz és a plató eldeformálódott, gyakorlatilag totálkáros lett. Szerencsére a járművet vezető kollégánk csak könnyű sérüléseket szenvedett, végig magánál volt és saját lábán szállt ki a sérült járműből. Azért is publikáltuk most ezt az esetet, mert hasonló szituációk nagyon könnyen elkerülhetőek, ha ezeket a tanácsokat megfogadják a közlekedők: csak az utat és a forgalmat figyeljék vezetés közben! Ha látnak előjelző táblákat, figyelemfelhívó üzeneteket, azokat minden esetben vegyék komolyan! Azt is érdemes hozzátenni, hogy ezeket a tanácsokat érdemes mindig alkalmazni és komolyan venni, hiszen lehetett volna itt éppen egy műszaki hibás jármű, amire nem hívják fel előjelző forgalomtechnikai eszközök a figyelmet, nincs rajta ledes fényhíd és energiaelnyelő sem. Vigyázzunk és figyeljünk egymásra! #magyarkozut