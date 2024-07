Románia 106 sportolóval képviselteti magát a 2024. évi nyári olimpiai játékok, 18 különböző sportágban. A szomszédok első aranyérmét a 19 éves David Popovici szerezte meg 200 méteres gyorsúszásban, szóval ő már biztosan kap egy autót is az érem mellé, amelyet a milliárdos Ion Tiriac alapítványa ajánlott fel minden romániai olimpikonnak, aki aranyéremmel tér haza.

A 85 éves Tiriac „Brassói Bulldózer” illetve „Drakula Gróf” néven nagyon sikeres profi teniszező és jégkorongozó pályát futott be a ’60-as, ’70-es években. Aktív évei után sportmenedzser lett és olyan „jelentéktelen” sportolókat futtatott, mint Ilie Nastase, Goran Ivanisevic vagy Boris Becker. A sport mellett aztán a kommunizmus bedőlését követően hazai gazdasági vállalkozásokkal is foglalkozott, volt bankja, van biztosítója és a román autópiacon is komoly tényező a Tiriac Holding.

Ő volt az első román, aki felkerült a Forbes magazin által összeállított milliárdosok listájára: 2007 márciusában a Forbes szerint a vagyona 1,1 milliárd USD volt.

A sok pénzt hozó vállalatbirodalom teszi lehetővé Tiriac számára, hogy irgalmatlan összegeket költsön hobbijára, az autóimádatra. Ez a szenvedély testesül meg a Tiriac Collectionban, ami egyszerre veteránfelújító műhely, autómúzeum és hihetetlen értékű új szupersportautók garázsa.

Visszakanyarodva párizsi olimpiához, az üzletemben minden romániai aranyérmesnek egy 50 ezer euró értékű (20 millió forint) autót ajánlott fel, amely egy Hyundai Ioniq 5-ben testesül meg. A milliárdos fia Instagram-bejegyzéseben árulta el, hogy ez a gesztus a hazai sportolók iránti büszkeség és elismerés kifejezése. Az aranyérmesek egyedi, a legjobb felszereltséggel ellátott modelleket kapják.