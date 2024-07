A Land Roverek világszerte híresek robusztus felépítésükről és a terepen való kiváló teljesítményükről. De úgy tűnik, ez nem mindig volt elég, így az 1960-as években készült egy légpárnás prototípus, amely új szintre vitte volna a terepjárást és egy Land Rover Series II szolgáltatta az alapot.

A Hover Rover névre keresztelt jármű légpárnáját egy ventilátorrendszer működtette, amely a levegőt a jármű alá pumpálta. Az így keletkező légpárna akár 30 cm magasságban is képes volt megemelni a járművet. A hajtásért egy 300 lóerős V8-as motor felelt, amely elegendő erőt biztosított a szerkezetnek a levegőtermeléshez.

A Hover Rovert tesztelték homokos tengerpartokon, mocsaras vidékeken és szilárd talajon is, állítólag mindenhol jól vizsgázott. Az egyik legnagyobb előnye az volt, hogy le tudott küzdeni olyan akadályokat is, amelyek egy hagyományos terepjáró számára lehetetlenek. Például sekély vizeken és mocsaras területeken is könnyedén haladt. Egyébként napainkban is használnak modern légpárnásokat ilyen területen.

A mérnökök a Hover Rovert nem csak közlekedési eszközként képzelték el. Felmerült a mezőgazdasági alkalmazás lehetősége is, különösen a permetezés területén. A légpárnás jármű könnyedén haladhatott volna a termőföldeken anélkül, hogy letaposná a növényeket, így ideális lett volna nagy területek permetezésére.

Annak ellenére, hogy a jármű prototípusa ígéretes volt, a projekt végül nem jutott el a sorozatgyártásig. Az akkori technológiai és gazdasági korlátok miatt a fejlesztés költségei túl magasak voltak, és a projektet végül elvetették.