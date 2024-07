MEGÁLL AZ ÉSZ #55 🚜 Van egy nőm meg egy traktorom…. — mint azt már korábban megénekelték.... 🛣️ A mai videók az M8-as autóúton lévő Pentele hídon és az M86-on készültek. Két nap alatt több kombájn és traktor is felmerészkedett, az egyébként felújítás alatt lévő hídra, és jól láthatóan nehezen, vagy alig fértek el a forgalmi sávban. ⚠️ Arról nem beszélve, hogy az autóúton megengedett sebességhatárok és a traktorok sebessége között jelentős a különbség, ami balesetveszélyes. 🤦🏼‍♂️Ezzel az egésszel több gond is van… 🔺Mezőgazdasági vontatóval legfeljebb 40 km/h-val szabad közlekedni 🔺Autóútra és autópályára is csak olyan járművel lehet felhajtani, ami legalább 60 km/h sebességre képes sík úton. 🔺Az autóutakon a forgalmi sáv szélessége 3,5 méter, autópályán 3,75 méter és tilos a leállósávon és az útpadkán közlekedni ‼️ A felvételen látható járművek mérete miatt ez többször kivitelezhetetlennek tűnik, ami a terelt szakaszon például könnyen balesetveszélyes helyzetet is teremthet. 🤝 A KRESZ kimondja: 37. § (1) Autópályán és autóúton, valamint az azokra való ráhajtásra szolgáló úton (az előjelző táblától kezdődően) csak olyan gépjárművel, illetőleg gépjárműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel szabad közlekedni, amely sík úton legalább 60 km/óra sebességgel képes haladni; ezeken az utakon más jármű közlekedése tilos. (5) Nem szabad a járművel indokolatlanul olyan lassú haladni, hogy az a forgalmat akadályozza. ❓ Mit tegyél, ha egy traktort, lassú gépjárművet, robogót látsz gyorsforgalmi úton? 🚘 Mindenekelőtt őrizd meg a türelmed és a nyugalmad! 🚘Irányjelzéssel kerüld ki, esetleg vészvillogóval jelezd a mögötted jövőknek, hogy számítson a remélhetőleg nem minden napi eseményre. ❌ Semmiképpen ne játssz önkéntes rendőrt, inkább jelezd az igazi rendőröknek a 112-n, hogy mit és hol láttál. 🎙️ Add tovább a mezőgazdaságban dolgozó ismerőseidnek, hogy a saját és mások érdekében, válasszanak másik útvonalat a gyorsforgalmi utak helyett. #mkif #traktor #veszély