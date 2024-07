Az eset vasárnap délután, négy-öt óra körül történt a 8-as számú főúton Székesfehérváron, Várpalota felől megérkezve a 63-as számú út körforgalmi csatlakozásához. Itt a két forgalmi sáv egyre szűkül a körforgalom előtt, és táblával is jelzik, hogy a besorolást a cipzárelv alapján kell segíteni – írta olvasónk, akitől a felvételt kaptuk.

Egy Suzuki Vitara folyamatosan szlalomozott a a két sáv között, hogy a balról, szabályosan érkező BMW-t és a mögötte érkező fehér Dustert is maga mögött tartsa. Simán ráhúzta a Vitarát a BMW-re, amikor az próbált elmenni mellette, mesélte tovább olvasónk.

Majd, amikor rájött, hogy ez kevés, úgy a videón látható módon kitárja a vezetőoldali ajtót és így próbálja feltartani a BMW-t, eközben néha apró kis fékezésekkel is veszélyeztet.

Suzukis „barátunk” kedvéért elevenítsük fel, hogy mit is jelent a cipzárelv, hogyan kell alkalmazni és miként segít abban, hogy még nagyobb torlódás alakuljon ki a videón is látható forgalmi szituációban.

A lényege az, hogy ahol a két sávból egy lesz, a továbbhaladó sávban lévő vezetők maguk elé engednek 1, a megszűnő sávból érkező autót. Egyet! Ugyanakkor aki a megszűnő sávban halad, csak akkor vált sávot, ha a sáv megszűnik (vagyis a legvégén) és nincs már előtte más, aki sávot kíván váltani. Így valósul meg a két sor cipzárszerű összefűzése.

A cipzárelv már évek óta jelen van Magyarországon is, az ilyen helyeken tábla is jelzi, hogy igenis alkalmazzák az autósok. Sajnos azonban itthon még nagyon sokan nem (vagy rosszul) használják, és olyan is előfordul, hogy szándékosan nem engedik be a másik sávban veszteglő autósokat (ahogy azt a fenti videó is bizonyítja).

Azt ne felejtsük el, hogy a KRESZ szabályai ugyanúgy érvényesek ilyen esetben is, elsőbbsége a meg nem szűnő sávon haladóknak van, aki pedig a sávok között a terelővonalon halad, megszegi a KRESZ-t, ugyanis a közlekedést akadályozza! Ugyanakkor a cipzárelv alkalmazása sokat segíthet a folyamatos és zökkenőmentes haladásban. A sikeres alkalmazáshoz szükség van az autósok együttműködésére, egymással szembeni toleranciájára!

