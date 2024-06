Újabb elég aggasztó hibajelenséget produkált egy Tesla Cybetruck, amiről maga a tulajdonos számolt be Twitter-fiókjában. Az autóra öt évig várt, de utána csak négy órán át tudta élvezni az elektromos furgon adta örömöket, mert a gép egy háznak ütközött, és csúnyán összetört.

A típust már visszahívták a gázpedál laza borítása miatt, ami lecsúszhat, és így benyomott állapotban rögzülhet a pedál, ami váratlan gyorsulást eredményezhet.

A Cybertruck így is megállítható, a fékpedált lenyomva kikényszeríthető a teljes lassulás, de ezt követően le kell állítani az autót, és kézzel kiszabadítani a pedált, különben újra nekilódul magától. Mondani sem kell, hogy egy ilyen esetben nem egyszerű nyugodtnak maradni, ha egy 845 lóerős, 3 tonnás villanypick-up kezd el akaratunkon kívül vágtázni, az maga a katasztrófa receptje.

Waited 5yrs and drove for 4hrs.



Need Tesla to take some responsibility.



"We have reviewed logs and due to the terrain the accelerator may or may not disengage when the brake is depressed. As far as the back tires locking up eee are reviewing" pic.twitter.com/UShDQKnEeT