Nem mindenki született arra, hogy nagy teljesítményű sportautókat vezessen, mégis sokakban él az a tévhit, hogy rendelkeznek az ehhez szükséges képességekkel. Ahhoz, hogy biztonságosan kordában lehessen tartani a lóerőket, nem elég padlóig nyomni a gázpedált, aki pedig megfeledkezik arról, nagy árat fizethet.

A közelmúltban ennek látta kárát egy Lamborghini: a 640 lóerős Huracán Spyder felett egy bizonytalanul bevett balkanyar után veszítette el az uralmát a sofőr, aki előbb a kocsi hátuljával találta el a falát, majd két parkoló autónak ütközött neki. Mindezt az anyósülésen ülő utasa rögzítette a mobiltelefonjával.

Racing a supercar on public roads and not knowing how to handle it. pic.twitter.com/HxGmcR8aAI

— Catch Up Bites (@catchupbites) June 19, 2024