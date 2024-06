Miles Hudson ugyanis addig állatkodott egy Dodge Charger Hellcat volánja mögött Seattle utcáin éjszaka, amíg sikerült összehoznia 83 000 dollárnyi bírságot, vagyis közel 30 millió forintra büntették meg eddig.

Hogy sikerült elérnie mindezt? A történet a V8-as izomautóval kezdődött, amire kibelezett kipufogó került. Már gyárilag sem halk a gép, de így puskaropogáshoz hasonló, pokoli zajt keltett, amivel direkt szórakoztak éjszaka, és mindezt videóra is vették.

Így gyűltek a követők, de közöttük akadtak rendőrök is, a bizonyíték pedig ott volt szerte az interneten. Áprilisban már két ügyben idézték bíróságra közveszélyes vezetésért, és már ekkor felszólították, hogy állítsa vissza a gyári állapotot, és tegye le az autót.

Ezt figyelmen kívül hagyta, ezért az együttműködés hiánya miatt jöhetett a bírósági tárgyalás, amely során kiszabhatják a 83 000 dolláros bírságot. Emellett a közveszélyes vezetés miatt is bíróság elé kell állnia, tehát sikerült két bírósági ügyet is összeszednie az éjszakai randalírozással. Csavar még az ügyben, hogy az autó maga nem is az ő tulajdona, a Dodge az édesanyja nevén van, aki szintén bajba kerülhet a törvénysértések miatt.

Az ilyen ügyek lassan haladnak, ami pedig igazán bosszantó, az a fiatal sofőr hozzáállása. A KOMO News videója szerint a rendőrség egy gyorshajtás során megállította, és kérdőre vonta. A válasz pedig megdöbbentette a rendőröket. A 20 éves Hudson állítása szerint 700 ezer követője van a közösségi oldalakon, és az autós videókkal keresi meg azt a pénzt, amiből a Dodge Charger Hellcat árát fizeti. Karriert akar csinálni ezekkel a tartalmakkal, és magától nem fogja abbahagyni.