Nem túl szép látvány ahogy ezt a 6,2 literes V8-as LT1-es General Motors erőforrást szétszedi a szakember. Hiába egy viszonylag egyszerű, robosztus amerikai vas, ezt is utolérheti a csúf halál, aminek okaira részben fényt derít az alapos szétszerelés. Az már egy csavar meglazítása nélkül is látszott, hogy itt komoly, katasztrófális hiba következett be, hiszen lyukas volt a blokk oldala.

A hengerfej levétele után kiderült: a motor halálát a bal oldali hengersor első dugattyúja tette biztossá, ami gyakorlatilag eltűnt. Vagyis nem teljesen tűnt el, de csak darabokban volt megtalálható a blokk zugaiban itt-ott.

Darabjai úgy kerültek elő mint aranyrögök a patakból, apróbb szemcsék mindenhova kerültek az olajkörrel, nagyobb rögök pedig az olajteknőben gyűltek össze. A hajtókar is eltört, ez a motor tehát tényleg súlyosan beállt, pedig nem volt egy régi, vagy sokat futott darab, egy 2015-ös Cadillac Escalade-ből húzták ki.

A végső következtetés szerint ez egy normális módon karbantartott motor volt, aminek futásteljesítménye, állapota miatt nem kellett volna így elhaláloznia.

A nagy kérdés, hogy mennyi olaj volt a motorban a baleset előtt. Alacsony olajszint is lehet a háttérben, ahogy az olajpumpa meghibásodása is, ami elég komoly és észrevehető jelekkel jár. A műszerfalon megjelenik az alacsony olajnyomást jelző vörös ikon, a motortér felől hangos kopogó hang hallható.

Ilyen katasztrófa akkor következik be, ha a sofőr ezeket a jeleket mind figyelmen kívül hagyja, és tovább nyomja a gázt. Ilyenkor a motor azon részei, amelyek még kapnak olajat működnek tovább, ahova viszont nem jut kenés, az elhozza a motor teljes halálát.