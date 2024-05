A villanyautó-tulajdonosok már tapasztalatból tudják, hogy a szélsőséges hőmérsékletek és a nagy töltési sebesség üti egymást. Hőségben és fagyban lassú a töltés, de néhány Tesla-tulajdonos felfedezte, hogy forró nyári napokon egy házi megoldással tudnak némi plusz töltési sebességet nyerni a Supercharger állomásokon, ezzel csökkentve a „madzagon” töltött idő mennyiségét.

Egyszerű a módszer, a hőelvonás elvén működik, és csak egy nedves rongy, törülköző kell hozzá. A megoldás már néhány éve kering a Tesla-fórumokon és más online közösségekben, de a nyár közeledtével mindig előkerül, és talán jól jöhet hazai Tesla-tulajdonosoknak is, akik még nem találkoztak vele.

Ahogy a neve is mutatja, egy nedves ruhadarabot kell a töltőkábelre tekerni. Közvetlen napsütés esetén, kánikulában működik igazán, amikor a fekete eszköz magától felforrósodik, még töltés sem kell hozzá. A korábbi, V2-es Supercharger töltőoszlopok esetén, (amelyek nem rendelkeznek aktívan hűtött kábelekkel) lehet igazán mérhető eredményt elérni.

Another extreme wet rag supercharger test. Plugged in at 2% SoC - ramped up to 147kW as normal and thermal throttled at 34% down to 58kW. Slapped that room temperature soaking wet rag and it climbed back to 119kW where it hit the internal charge profile limit. Amazing! ⚡️ pic.twitter.com/0o6VGgdhc9