Emlékezetes végjátékot hozott a NASCAR kupasorozatának múlt hétvégi – magyar idő szerint már hétfő hajnalban véget ért –, kansasi versenye, az Adventhealth 400. A késői sárga zászlós fázist követő, kétkörös rájátszásban, kerék a kerék elleni csatában dőlt el a győzelem sorsa, és bár úgy tűnt, hogy Chris Buescher szelte át hamarabb a célvonalat, kiderült, hogy csapata, az RFK Racing túl korán örült az első helynek.

A célfotó ugyanis a bajnokságot vezető Kyle Larsont hozta ki a 268 körös viadal győzteseként, igaz, egy – szabad szemmel nehezen is látható – hajszál döntött a javára, ami számszerűsítve 0,001 másodperc, azaz egy ezredmásodperc. A Hendrick Motorsports színeiben versenyző 2021-es Cup Series-bajnok így minden idők legkisebb különbségével húzta be idei második sikerét. Azzal pedig, hogy Buescher alulmaradt, a Ford tizenkét futam után is nyeretlen a szezonban – ezzel szemben a Chevrolet már hét, a Toyota pedig öt győzelemnél tart.

Pedig február végén azt hittük, hogy láttuk már a 2024-es versenyszezon legszorosabb befutóját. A NASCAR Cup Series idei második, atlantai versenyén sem sok, mindössze három ezredmásodperc döntött Daniel Suárez és Ryan Blaney között, ráadásul harmadikként Kyle Busch is épphogy lecsúszott a győzelemről. Hát, tévedtünk.