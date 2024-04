MEGÁLL AZ ÉSZ #46 - Mindig úgy vezess, hogy meg tudj állni, bármi történik is előtted 🛣️ M1-es autópálya, száraz időjárás, sűrű forgalom. 👀 A videó elején látszik, hogy egy kamion előzése okozza a torlódást, az utazóknak pedig nem sikerült alkalmazkodni a kialakult helyzethez: ‼️ Mindenki az utolsó pillanatban fékez, mivel nem tartják meg a megfelelő követési távolságot. 🚘 Ebben a miliőben történik meg a ráfutásos baleset, ami a belső és a külső sávot is elfoglalja. 🩺 Megáll a forgalom, de sokan így is inkább próbálnak tiplizni a helyszínről, ezzel elmulasztva a segítségnyújtást. ☝ Mindig győződjünk meg róla, szükség van-e segítségre, ajánljuk is fel azt, illetve értesítsük a mentőket, a rendőrséget. De mindezt úgy, hogy ne okozzunk újabb veszélyes helyzetet. ↔️ A haladási sebességet mindig a körülményeknek megfelelően válasszuk meg, hogy biztonságosan juthassunk el A-ból B-be. 👨‍👩‍👧‍👦 A saját biztonságod és mások biztonsága érdekében, csak a vezetésre koncentrálj, tartsd a távolságot, hiszen nem tudhatod, mikor történik valamilyen váratlan esemény előtted! Baleset esetén: ✅ leállósávra húzódj le! ✅ vedd fel a láthatósági mellényt! ✅ csak az irataidat és a mobiltelefonodat vedd magadhoz! ✅ szállj ki és a szalagkorláton kívül hívd a 112-es telefonszámot! ✅ a segítséget a korláton kívül várd meg, biztonságban! 👷🏼 Vezessünk felelősséggel! #mkif #baleset #M1 #azorszagutja