A Lotus már 2019-ben bejelentette egy elektromos hipersportkocsi építését, Evija névvel. Az autó azóta kapott egy rejtélyes, versenypályára kihegyezett kivitelt, amiről még keveset tudunk, de most bedobtak egy Nürburgringen futott kört, ami sokat elárul a képességeiről.

A hivatalosan Evija X névre keresztelt gép valódi versenyautó, kibelezett puritán belsővel, komoly aerodinamikai csomaggal, és dobpergés… 1972 lóerővel! Ez még nem hivatalos érték, de a 6:24.047-es köridőt nem a legyek hordták össze, tehát valóban 2000 lóerő körül lehet a teljesítmény.

Ezzel ez a harmadik leggyorsabb autó, ami valaha végighaladt a Nordschleife körén, csak a Volkswagen ID, valamint a Porsche 919 Hybrid Evo szabadjára engedett változata előzi meg, igaz, ennek 5:19.545-ös rekordját még semmi sem veszélyezteti.

A Lotus azért ilyen büszke az eredményre, mert ennek a kocsinak az alapjait az utcai autó adja, azonos a karbonszálas utascella, a négy elektromos motor, a 70 kWh-s akkumulátor és a 800 voltos hajtásrendszer is. Igaz, a belteret kipucolták, és olyan felesleges dolgoktól is megszabadultak mint például a fényszórók, a felnikre pedig slick Pirellik kerültek. A súlycsökkentés mellett a fejlett aerodinamika segítette a rekordert, a hátsó hatalmas szárny DRS-funkciót kapott, vagyis akárcsak az F-1-es autók, egyenesben ezt is végsebességre optimalizált állásba lehetett kapcsolni.

Nyilván sok tömött pénztárca megnyílna ezért a kocsiért, de a Lotus még nem tervezi a gyártást, az egyetlen Evija X jelenleg a mérnökök, tesztpilóták játékszere, a cél pedig minél több minél jobb köridő, sőt körrekord felállítása.