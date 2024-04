Veszekedésig fajult két autókereskedő találkozója Indiában: annak, hogy elszabadultak az indulatok, állítólag az lett a vége, hogy egyikük fényes nappal felgyújtott egy Lamborghini Gallardót, igaz, a múlt hét szombaton, Haidarábád külvárosában történt tűz pontos okát nem sikerült azonnal tisztázni.

Az egyik kereskedő – aki egyben a Lamborghini tulajdonosa is – azonban feljelentést tett a rendőrségen. A Times of India arról írt, hogy a hatóságok beszámolója szerint a két kereskedő azért találkozott egymással, hogy elsimítsák egy korábbi autóeladásból fakadó nézeteltérésüket. Nem sikerült azonban közös nevezőre jutniuk, és ennek lett az eredménye az, hogy a Lamborghini lángokba borult.

A Lamborghini car reportedly worth over ₹3 crore was allegedly set on fire by unidentified persons, in Pahadishareef, Hyderabad on Saturday, over some financial issues.#Hyderabad #CarFire #SportsCar #fire pic.twitter.com/JBF5rLMtUT

— Surya Reddy (@jsuryareddy) April 15, 2024