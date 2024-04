Már a legtöbb elmúlt húsz éves, mégis még mindig megkerülhetetlen része az utcaképnek az 1997-ben bemutatott, és Lengyelországban egészen 2010-ig gyártott Opel Astra G. Ma már a millió alatti kategóriába esik, de vállalható kényelmű és biztonságú, tágas, nagyon gazdaságos és mai szemmel is esztétikus használt autó, amelyből nagyon nagy a választék, még most is van belőle eladó 4-500 darab folyamatosan az online piactereken.

Ebből a lakossági közlekedőedényből hajtottak meg egy 84 lóerős példányt egészen a végletekig. A 23 éves autó pedig bírta a gyűrődést, az analóg kilométeróra felkúszott a 200 km/óra feletti tartományba egy hajszállal. Nyilván kevesebb ez a valóságban, de bőven sok, ha a közlekedésbiztonság szempontjából vizsgáljuk a dolgot.

Amúgy maga az Astra korához képest jó védelmet ad a bent ülőknek, 1997-ben még sok papírral egyenlő autót lehetett kapni, a G széria viszont szerzett négy csillagot az Euro NCAP töréstesztjén. A fejet és a mellkast viszont oldalütközésben is jól védte az autó, pedig nem volt oldallégzsák a tesztelt modellben. Az oldalirányú ütközés értékelésénél a has és a medence védelme bizonyult gyengének.

Erre a példányra pedig külön „erőmatricák” is kerültek, a Halálosabb iramban Skyline R34-esét idézi meg az egyedi grafika, lehet ezért is volt ennyire lelkes a kis 1,6-os.