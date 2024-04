Amióta 2022-ben bemutatkoztak a pályán az új NASCAR-autók, az amerikai versenysorozatban visszatérő kérdés volt, miként hozhatnák vissza a rövidpályás oválversenyek régi izgalmait. A váratlan fordulatokat illetően egyáltalán nem szűkölködött, ezzel bőven felülmúlta a várakozásokat az előző havi, bristoli futam: mielőtt Denny Hamlint leintette elsőként a kockás zászló, az 500 körös távon csak az élen 54-szer változott a sorrend.

Ennek megfelelően gondoskodtak arról, hogy a kiszámíthatatlan gumikopásnak köszönhetően az első helyen rekordszámú pozíciócserét hozó verseny a leintés után is szolgáljon témával. Egyedi szuvenírrel rukkolt elő a Bristol Motor Speedway: hogy meglovagolják a NASCAR Cup Series sikerét, ünneplés gyanánt befőttesüvegekben árultak a pálya szélén összegyűlt gumidarabokat – szúrta ki a Road & Truck.

Want to take home a piece of history? You can get your own jar of Rubber Shreds from the #FoodCity500 with a record setting 54 lead changes!

