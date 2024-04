Alig két évet élt meg a McLaren sportkocsija, a P1, aminek különböző változataiból összesen 439 darab készült, azonban a típus VP-prototípusából mindössze hét példány létezik a világon. Mostanáig az egyik példány tulajdonosa Mika Häkkinen volt, aki 1998-ban és 1999-ben is a wokingi márkával ért fel a csúcsra a Forma-1-ben.

A finn versenyző azonban úgy döntött, megválik a sportkupétól. Önmagában is ritkaságnak számít a 2013-as évjáratú McLaren, ám a finn versenyző inkább biztosra megy, és az autó mellé egy egyedülálló lehetőséget is ajánl: leendő tulajdonosa egynapos tréningen vehet részt vele. Való igaz, egy ennyire erős autó kordában tartásához nem árt a biztos kéz és a sokévnyi rutin, Häkkinen pedig 130 F1-es nagydíjjal a háta mögött egyáltalán nem számít zöldfülűnek.

A képeken látható példány meghatározó volt a típus fejlesztéseiben, hiszen kulcsszerepet töltött be a tartóssági tesztek folyamán. A most 55 éves, a McLarenhez 2017-ben márkanagykövetként visszatérő versenyző igényeire szabták a P1-et, ami egyben a finn első közúti McLarenje is volt.

Nem hozták nyilvánosságra a prototípus technikai paramétereit, de ebből a szempontból a McLaren P1 végleges, közúti változata irányadó lehet. 916 lóerős összteljesítményre képes a középfarmotoros, hátsókerék-hajtású modell: lévén, hogy plug-in hibrid hajtásról van szó, ehhez 737 lóerővel a 3,8 literes, V8-as benzinmotor járul hozzá, a maradék 179 lóerőt pedig a házon belül kifejlesztett elektromos rásegítés tesz hozzá. 0-ról 100-ra 2,8, 200-ra 6,8 másodperc alatt gyorsul, a P1 végsebességének pedig az elektronika szab határt, 350 km/óránál.

További részleteket nem árultak el a Bonhams oldalán Häkkinen autójáról, ami az aukciósház monacói árverésén, május 10-én kerül kalapács alá. Becslések szerint 1,5-2 millió euróért – átszámítva 580-780 millió forintért – talál majd gazdára.