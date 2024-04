Amíg korábban azt hihettük, hogy csak a benzinzabáló, gigantikus SUV-k ellen lázadnak a bolygó jövőjéért aggódó klímavédők, úgy tűnik, 2024-re változott a trend. Már az év elején porszem került a gépezetbe, amikor a környezetvédők radikális rétege egy Teslát pécézett ki magának, aminek azért engedték le a kerekeit, mert „a benzinfalója öl”…

A közelmúltban azonban nyilvánvalóvá vált, hogy már az elektromos autók is a klímavédők célkeresztjébe kerültek. Az Extinction Rebellion tagjai a New York-i Autószalonon bukkantak fel, ahol azt hirdették, hogy egy eleve halott bolygón a villanyautó sem jelent megoldást. Üzenetüket látványosan nyomatékosították, ugyanis olajat spricceltek egy Ford F-150 Lightning elektromos pick-upra.

#BREAKING NY Autoshow COMES TO A HALT as Climate Activists splash OIL onto Electric Ford Truck during car parade. “NO ELECTRIC VEHICLES ON A DEAD PLANET” action against Electric vehicles pic.twitter.com/qeLYUo3MDz

— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) March 30, 2024