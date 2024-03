Több mint száz vádpontban találhatóak bűnösnek egy 20 éves ausztrál férfit, aki még tinédzserkorában került a hatóságok látókörébe. Az interneten ugyanis olyan felvételeket tett közzé, melyek bizonyítják, hogy 260 km/órás sebességgel repesztett egy Mercedes-AMG volánja mögött – írta az esetről a 9News.

Még tavaly áprilisban tartóztatták le a férfit a victoriai rendőrök, továbbá a nagy teljesítményű autóját is elkobozták. A fiatal elkövetőt azóta bíróság elé állították, ahol olyan bizonyítékokat mutattak be, melyek alapján a Mercedesét meg is piszkálták. Tizenkét különböző incidenssel összefüggésben száznál is több vádpont, köztük az extrém gyorshajtáson kívül közúti veszélyeztetés és illegális utcai verseny miatt kell felelnie. Ha ezekben bűnösnek találják, börtönbüntetésre számíthat.

A történtek magukkal ránthatják a férfi ikertestvérét is, aki azzal vádolnak, hogy helyet cserélt a testvérével, miközben nagy sebességgel haladtak az autópályán. Ellene is eljárás folyik.