MEGÁLL AZ ÉSZ #38 🙄 Én még beférek... Múlt hónapban az M3-ason több személyautós gondolta így egy terelésnél... volt, aki sajnos pórul járt. 🤷🏼‍♂️ A videó alapján a kis követési távolságot tartó két autót érte be főhősünk, megpróbálta az ütközést elkerülni. Jobbra kivágott, sajnos jött egy kamion, ami megtolta. ℹ A tereléseinket mindig több kilométerrel korábban ún. változtatható jelzésképű táblákon, majd a munkavégzés előtt 500 méterrel 100-as, 250 méternél 80-as és a munkavégzés magasságában 60-as sebességkorlátozó táblákkal jelezzük, de ezeket sokan figyelembe se veszik és a probléma itt kezdődik. ☝A mutatvány- és a követési távolság hiánya miatt, sokaknak kellett vészfékezniük, hogy ne legyen még ráfutásos baleset is. ‼️ Nem tudjuk elégszer elmondani: odafigyelés, sebesség, követési távolság! 🚗 Volt olyan is, aki a terelésbe kényszerült, ami azért veszélyes, mert kollégáink ott dolgoznak! ‼️ Nagyon kérünk mindenkit, hogy ne hagyják a besorolást az utolsó pillanatra! Kerüljük el a mai videóban is látható eseteket! 👷🏼 Vezessenek óvatosan! Vigyázzanak kollégáinkra! #mkif #azorszagutja #baleset