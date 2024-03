Joe Biden amerikai elnök utasítására vizsgálatot indít az Egyesült Államok (USA) kereskedelmi minisztériuma, hogy megállapítsák, nemzetbiztonsági kockázatot jelent-e a kínai autók behozatala. „Kína eltökélt szándéka, hogy uralja a jövő autópiacát, ehhez pedig többek között tisztességtelen gyakorlatokat is bevet” – jelentette ki csütörtöki közleményében Biden.

„A Kínából érkező járművek érzékeny adatokat gyűjthetnek az állampolgárainkról és az infrastruktúránkról, majd ezeket visszaküldhetik a Kínai Népköztársaság számára. Ezek a járművek távolról elérhetők, vagy akár le is tilthatók.”

Biden – saját bevallása szerint – példátlan lépését a nemzetbiztonsági kockázat mellett azzal magyarázta, hogy korábban az ázsiai ország kötötte meg az amerikai gyártók kezét. Nem ez az Egyesült Államok első fellépése a kínai autókkal szemben, ugyanis a kínai akkumulátorral szerelt példányok esetében eltörölték az elektromos autókra vonatkozó adójóváírást. Emellett a Kínából érkező járművekre tetemes vámokat vetettek ki, amiket a tervek szerint a Mexikóban összeszerelt kínai modellekre is kiterjesztenének.

Ugyanakkor a vizsgálat hírét éles bírálattal fogadta a washingtoni Kínai Nagykövetség, amiért a Fehér Ház azt sugallta, hogy a kínai autók veszélyt jelentenek az amerikaiakra – írja a Reuters.

Az illetékesek szerint még túl korai lenne mondani, milyen jogi lépéseket lehet tenni, amennyiben a vizsgálat bebizonyítja, hogy valóban kémkedhetnek a kínai autókkal. Később kerül sor ezen lehetőségek mérlegelésére, az elkövetkező 60 napban egyelőre az ezzel kapcsolatos lakossági észrevételeket fogják összegyűjteni. A folyamat az Egyesült Államokban összeszerelt járművekre is kiterjed, azt is vizsgálva, honnan származnak azok szoftverjei.

Szorosan ugyan nem kapcsolódik a hírhez, de nem árt tisztában lenni vele, hogy – hasonlóan az internetes böngészési előzményeinkhez – az autónk használatából nyert információ is értéket képvisel, annak birtokosa ugyanis gazdasági előnyre tehet szert. A legegyszerűbb példa talán az, hogy a navigációs rendszerben hirdetések jelennek meg, ami ma már nem is meglepő. Jelenleg főként általános hirdetésekről beszélünk, ám ezek a jövőben nagyon is személyre szabottak lehetnek, figyelembe véve a szokásainkat, illetve az útvonalainkat.