Egy texasi (USA) tó fenekéről húzták fel a bő tíz éve ott heverő Toyotát a woodlandsi tűzoltóság munkatársai a Montgomery megyei rendőrség közreműködésével. A pick-up erősen vízkáros állapotban van, de a lökhárítója egész jól ellenállt a víznek, még mindig fényes.

A járművet egy horgász találta meg a visszhanglokátor segítségével (halradar), majd szólt a rendőrségnek. A helyszínre a tűzoltóság műszaki mentői búvárokkal karöltve érkeztek, a Toyota Tundrát légpárnákkal emelték a felszínre. A mentést az nehezítette, hogy egy szökőkút áramkábele pont az autó tetején futott végig, így előbb azt kellett biztonságosan eltávolítani az útból.

A hatósági vizsgálat után kiderült, hogy az autót még 2010-ben lopták el, azt pontosan nem tudni, mikor került a tóba, de úgy tűnik, több mint tíz évig feküdt ott. Az autóban szerencsére nem találtak emberi maradványokat.

A nagy mennyiségű víz általában nem tesz jót az autóknak – ahogy ez ebből a példából is látszik –, különösen akkor nem, ha az bekerül az utastérbe vagy a motorba is. Ilyenkor jellemzően a cseppet sem tiszta víz beszivárog a legkisebb résekbe is, az ajtótömítések nem nyújtanak kellő védelmet, és lassan megtelik vízzel az utastér.

A különböző anyagokkal együtt érkező víztől büdös lesz a szőnyeg és a kárpit, a szivacsok mind magukba szívják, és az életben nem lehet kitakarítani. Arról nem is beszélve, hogy az elektromos alkatrészeknek is annyi, hiszen azok nem viselik túl jól a nedvességet, pláne évekig.

Szóval attól, hogy szerkezetileg úgy tűnik, nem viselte meg annyira a járművet a vízben töltött idő, sok esély nincs a megmentésére. Pláne, ha a motor is járt, miközben a tóba gurították és vizet szívott. A víz ugyanis nemhogy elégni nem fog a hengerekben, a dugattyú sem tudja összenyomni – leáll a motor, a benne rekedő mozgási energiáktól görbül, törik a hajtókar.