Vannak akik egy téli kabátról feledkeznek el a szekrényben, mások 22 veterán sportkocsit hagynak csak úgy porosodni a raktárban „egyszer majd jók lesznek valamire” jeligével. Ez az idő idén jött el, most lesznek jók valamire, mivel a nagy értékű veteránok kereskedésével foglalkozó Xavier Molenaar kapott egy telefont a gyűjtemény tulajdonosától.

A gyűjtő eladásra kínál 16 darab Ferrarit és 6 darab Porschét, ráadásul a különlegesebb fajtából. Érthető módon az eladó anoním akar maradni, a titkos raktár pontos helyét sem osztották meg a közönséggel, de azért az egyedülálló autókat megmutatták.

Vannak azonban más különleges autók is, mint például egy 1989-es Ferrari Testarossa, amely nagyon ritka kombó: Blue Sera fényezése mellé barnás-kék belteret kapott. Van egy Porsche 911-es is, amelyet állítólag egy olaszországi bankrablás során használtak, ami szórakoztató háttértörténet. A rövid videót végignézve egy Ferrari 550 Maranello, 575M és a mindig is megosztó F512 M, valamint még több 911-es is akad a gyűjteményben, mindegyik kiváló állapotban.

Mint minden hasonló felfedezésnél itt is fájdalmas látni a ritka autókat, amelyek ponyva alatt, rejtve várták a szabadulást. Bezsákolták ezeket, és sosem használták úgy, ahogy a gyáriak megálmodták. Reméljük, hogy a leendő tulajdonosok már a dolce vita által vezérelve valóban használják majd ezeket egzotikus autókat, és a mezei autórajongóknak is jutattnak valamit, legalább a motorhangból és a látványból.