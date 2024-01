Horrorpiramis🚘 Elképesztő látvány tárult a Nemzeti Adó - és Vámhivatal (NAV) pénzügyőreinek szeme elé, amikor egy román autószállító mögé értek az M5-ös autópályán. A pénzügyőrök Bács-Kiskun vármegye közútjain tartottak ellenőrzéseket, amikor felfigyeltek egy előttük haladó román járműre. A furgon egy trélert húzott maga után, amin egy platós kisteherautót szállított, a kisteherautó platójára pedig még egy személyautót is felpakoltak. Az életveszélyesen közlekedő és szemmel láthatóan túlsúlyos járművet azonnal lekísérték a sztrádáról és a mérlegre irányították. Mázsáláskor kiderült, hogy az autó több mint két tonna túlsúllyal közlekedett, a járműben pedig menetírókészülék sem volt. A sofőr azt mondta, hogy nem tudott a túlsúlyról és arról sem, hogy ha furgonjával szerelvényt is vontat, menetírókészülék beépítése és annak használata is kötelező. 2023. szeptember 1-től akár több mint félmillió forintos bírságot is kiszabhatnak a hatóságok a túlsúlyos és túlméretes járművekre. A túlpakolt autók a hirtelen fellépő fizikai hatásokra kiszámíthatatlanul reagál, ezért nemcsak a sofőrt, hanem a közlekedésben résztvevőket is veszélyezteti. Munkatársaink közigazgatási eljárást indítottak, a túlsúly miatt a sofőrnek 650 ezer, míg a menetírókészülék hiánya miatt a jármű üzembentartójának 1 millió 40 ezer forint bírságot kell fizetnie. Felhívjuk a fuvarozók figyelmét, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988 évi I. törvényben foglalt (egyes) szabályok betartását a NAV is jogosult ellenőrizni, és pénzbírságot szabhat ki.