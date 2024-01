A 2024-es Budapest-Bamako rajtja előtt 3 nappal, január 23-tól az RTL+ streamingszolgáltatáson keresztül bárki megnézheti a Budapest-Bamakóról készült dokumentumfilmet, amely számos jelölés mellett díjat is nyert egy amerikai filmfesztiválon.

A film 12 országban forgott 2019 és 2022 között; a versenyen induló három csapat és három roncstelepről megmentett autómatuzsálem történetét dolgozza fel. A szlovák Misha és Linda egy velük egyidős, ócska Skodát próbálnak felkészíteni a ralira. Az indiai Nikhil és Akhil egy ikonikus indiai autót, a Hindustan Ambassadort varázsolnak újra a 9000 kilométeres kalandra.

A futam alapítója – egyúttal a film rendezője, az egykori rádiós és tv-s műsorvezető, Szabó Gál András (Villám Géza) – pedig az 1982-es Párizs-Dakar-nyertes, Renault 20-as előtt tiszteleg, és ezzel vág neki a világ legnagyobb amatőr ralijának.

A klasszikus útifilm izgalmasan mutatja be a Budapest-Bamako buktatóit és felemelő pillanatait. Mit tegyünk, ha elveszik a forgalmink Afrikában az első nap, ha elássuk a kocsinkat a Szahara homokjában, ha naplemente előtt nem érünk a célba és a sivatagban ragadunk éjszakára, vagy a szlovák hölgyek esetében, ha még a rajtrámpa előtt füstbe borul az autónk?

Budapest-Bamako 2024 rajt Idén 15. alkalommal rajtol el a Budapest-Bamako Rally. Minden eddiginél nagyobb mezőny gyűlt össze, 365 csapat, 1102 fő indul el Afrika szívébe, Sierra-Leone fővárosába, Freetownba. Január 26-án a teljes mezőny összegyűlik a Budaörsi repülőtéren a közös startpartira, amit az élmény kedvéért érdemes élőben megnézni. Ha erre nincs lehetőséged, kövesd a teljes rajtot élőben a Vezess YouTube-csatornáján.

A mozi készítőinek sem volt könnyű dolguk a produkció során. Az egyik jelenetben például Linda és Misha a sivatagban, a semmi közepén kirakják a történetüket forgató operatőrt.

A Rozsdától a dicsőségig mesteri és laza ritmussal kombinálja a vért, verítéket és a könnyeket a humorral és bájjal. A nem mindennapi megpróbáltatások és a vicces szituációk a világsajtót is bejárt drámai halálesettel párosulnak.

Villám Géza dokumentumfilmjét több nemzetközi fesztivál hivatalos programjába is beválasztották, a texasi We Regret To Inform You fesztiválon a legjobb dokumentumfilm díját el is nyerte, és Cannes-ban is a hivatalos versenyben van.

Nézd meg az előzetest:

A Rozsdától a dicsőségig dokumentumfilm tavasszal felkerül az Amazon, az Apple TV és az amerikai Vudu streamingplatformokra is. Ha megvagy a filmmel, akkor pénteken találkozzunk a Vezess Start Partyn a Budaörsi repülőtéren, ahol minden korábbinál többen indulnak el Afrikába.