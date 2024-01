Gyakran okoznak bosszúságot az autósok számára a kátyúk, különösen a mostani, télies időszakban, amikor a jeges, sokszor jelentős hőingadozással járó időjárásnak köszönhetően sokkal nagyobb az esély a kialakulásukra. Bár szokás hungarikumként tekinteni az úthibákra, ez nem csak Magyarországon igaz, annyira nem, hogy az Egyesült Királyságban már a kátyúk megelőzésére igyekeznek helyezni a hangsúlyt.

Indiában rettentően rossz a kátyúhelyzet, de épp ez volt a szerencséje egy 80 éves harijánai férfinak, aki egy kátyúnak köszönheti, hogy még él.

Napokon át nem érezte jól magát az idős férfi, így az egyik unokája kórházba szállította, ahol súlyos mellkasi fertőzéssel diagnosztizálták, ami a meglévő szívbetegségére is kihatott. Négy napig volt lélegeztetőgépen, mielőtt az orvosok – minden erőfeszítésük ellenére – halottá nyilvánították. Már a gyászszertartását készítették elő: a tragikus történésről értesítették a hozzátartozókat és az ismerősöket, továbbá sátorról, ételről, valamint – a hamvasztáshoz szükséges – tűzifáról is gondoskodtak, amikor váratlan fordulat következett, írja az Oddity Central.

A mentőautó már a kórháztól nagyjából 100 kilométerre található Nissingbe tartott, amikor egy falu közelében belehajtott egy kátyúba. A 80 éves férfi ezután megmozdította a kezét.

Amikor ezt az unokája is észrevette, ellenőrizte a pulzusát, majd arra kérte a mentőautó sofőrjét, hogy menjenek a legközelebbi kórházba. Az ottani orvosok megerősítették, hogy az idős férfi nagyon is életben van – bár az állapota válságos, képes önállóan lélegezni. „Ez egy csoda. Most abban reménykedünk, hogy hamarosan felépül a nagyapám” – nyilatkozta az unoka az NDTV-nek.