Azt már láttunk, hogyan NE SZÁLLÍTSD a karácsonyfát, most pedig adunk néhány tippet azzal kapcsolatban, hogyan kell jól – és főleg biztonságosan – autóval hazavinni a fenyőfát, amelyet aztán karácsonyra feldíszítünk. Ne te legyél Clark Griswold…

Egy kisebb fát nem annyira nehéz hazavinni, akár az autó utasterébe is befér, még csak kombinak sem kell lennie. De indulás előtt mindenképp mérjük le, milyen hosszú fa fér be az autóba.

Mit lehet tenni, ha a fa mérete nagyobb, mint az autó csomagtartója?

Meg lehet növelni a csomagtér kapacitást a hátsó üléstámlák ledöntésével. Az is fontos, hogy a csomagtartót le lehessen csukni, mert félig-csukott csomagtérajtóval szabálytalan közlekedni. Továbbá az autó állagmegóvása sem mellékes, ugyanis a fenyő gyantás, a gyanta pedig nehezen eltávolítható, könnyen foltot hagy a kárpiton vagy bőr és műanyagfelületeken.

Remek megoldás a tetőcsomagtartó (már, ha van)

Itt figyelni kell az ide vonatkozó KRESZ szabályok betartására. Ha valaki az autó tetőcsomagtartóján szállítana karácsonyfát, akkor első lépésként érdemes alaposan becsomagoltatni az árussal. Manapság már hálóval, profi módon, pillanatok alatt behúzzák a fát, így könnyebb szállítani. Fontos, hogy megfelelően legyen rögzítve a fenyőfa a tetőcsomagtartóra, mivel ha leesik, az balesetveszélyes. Gyakorlatias dolog, hogy a fát a törzs csonkjával előrefelé fordítva kell felrakni, rögzítő hevederekkel lekötni. Érdemes vigyázni a fényezésre, például egy régi takarót helyezve a fa alá. A rögzítésnél arra sem árt odafigyelni, hogy a heveder (esetleg gumipók) ne legyen túl szoros, mert eltörheti az ágakat.

Ha valaki a szállítás során nem szeretne bírságot fizetni, akkor figyeljen arra, hogy az autó oldalvonalán túl nem lóghat a rakomány. Előre-hátra is csak 40 centiméternyit lóghat túl, miközben a kilátásban nem akadályozhatja a sofőrt, illetve nem takarhatja a világító berendezéseket. Jó látási viszonyok mellett legalább 40×40 cm hosszú piros zászlóval, éjszaka pedig piros jelzőfénnyel és prizmával is el kell látni a szállítmányt, ha túllóg a kocsin.

Hazaérve arra érdemes figyelni, hogy a tetőcsomagtartóra rögzített fa beférjen a kapun, és ne akadjon fenn. Aztán ha a garázsba beállás is sikeres volt, a tetőcsomagtartóról is sikerült épségben levarázsolni a fát, már csak azon kell izgulni, hogy ne legyen kétszer akkora a fa, mint a szoba belmagassága. Ezt is érdemes megméri előre…