Ahogyan növekszik az emberiség létszáma, úgy nő a járműveink mennyisége is. Becsélések szerint 2022-ben durván 1,4 milliárd autó közlekedett a világ útjain, és ezeknek az autóknak valahol akkor is lenniük kell, amikor épp állnak. A nagyvárosok ezért húzzák fel egymás után a parkolóházakat, hogy ne az utcán álljanak a járművek. A mérnökök, tervezők megpróbálnak minél helytakarékosabb és praktikusabb megoldást találni egy-egy ilyen épület megalkotásakor.

Most nézzük meg a világ legkülönösebb parkolóházait.

Michigani Színház Parkológarázs – Detroit, USA

A Michigani Színház valamikor Detroit szórakoztatóközpontja volt. A 4000 férőhelyes színházat még 1926-ban építették, de mára csak egy váz maradt a város hanyatlásának áldozataként. A gyönyörűen díszített boltív már csak egy tető, amely 160 gépkocsit véd meg az időjárástól a város központjában.

Autostadt tornyok – Wolfsburg, Németország

Ez a két torony nem kimondottan lakossági célra szánt épület, kizárólag a Volkswagen gyárból kiguruló kész modelleket helyezik el itt. Egy óriási robotkar pakolgatja az autókat a siló 20 emeletén. Aki innen szeretne autót vásárolni az csak rámutat az egyikre az üvegen keresztül és végignézheti, ahogyan a robot lehozza j autóját.

Parc des Celestins – Lyon, Franciaország

A parkoló belülről leginkább középkori síremlékekre emlékeztet. Ezt az optikai hatást erősíti a földszinten elhelyezett tükör, amely lassan forog, és így osztja el a földszintre beeső fényt a hét emeletes épületben. A földszinten található periszkóppal a behajtók megnézhetik, hogy hol van üres hely.

Marina City Towers – Chicago, USA

Az épületben találhatók lakások és kereskedelmi egységek is. A 65 emeletes ikertorony alsóbb szintjein spirálisan helyezték el a parkolókat, ahová 896 autó fér el tornyonként. A méhkaptárok egyenesen Chicagóra nyílnak, csak egy vékony lánc választja el az autókat a várostól. Ez elég félelmetes azért.

HageveldEstate – Heemstede, Hollandia

Ez a mélygarázs akár egy titkos katonai bázis is lehetne. Oldalról nézve csak egy mesterséges tavat látunk, amin áthatol a napsugár. Elölről azonban látszik, hogy egy földalatti garázsról van szó, amelyből kihajtva a víz felszínére érünk, tulajdonképpen a vízből bukkanva fel. Itt a víz a dizájn mellett funkciót is kap, hiszen a mélygarázsba ezen keresztül jut be a fény. Zseniális ötlet!