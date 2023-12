MEGÁLL AZ ÉSZ - TÉLI EXTRA ☃️ Bejegyzéseinkben legtöbbször tájékoztatunk, most mégis kérni szeretnénk. ‼️A KRESZ szabályait mindenki tartsa be! ❄️ Országszerte több helyen esett és jelenleg is esik a hó. 🚨Éjjel 18 mérnökségünk 110 autóval takarította a pályákat. Jelenleg is több tucatnyi gépünk konvojban takarítja a hozzánk tartozó gyorsforgalmi utakat. ℹ️ A KRESZ egyértelműen fogalmaz: KRESZ 42 § „(5) * Olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van kijelölve, az azonos irányban valamennyi forgalmi sávban – egymás mellett haladó –𝐡ó 𝐞𝐥𝐭𝐚𝐤𝐚𝐫í𝐭á𝐬𝐭 𝐯é𝐠𝐳ő é𝐬 𝐟𝐢𝐠𝐲𝐞𝐥𝐦𝐞𝐳𝐭𝐞𝐭ő 𝐣𝐞𝐥𝐳é𝐬𝐭 𝐡𝐚𝐬𝐳𝐧á𝐥ó 𝐣á𝐫𝐦ű𝐯𝐞𝐤𝐞𝐭 𝐭𝐢𝐥𝐨𝐬 𝐦𝐞𝐠𝐞𝐥ő𝐳𝐧𝐢. Az ilyen gépjárművek mögött a követési távolságot fokozott óvatossággal kell megválasztani.” ‼A hókotrást és/vagy sózást végző autóinkat megelőzni azért tilos és veszélyes, mert a még nem vagy nem teljesen tisztított pályán egy előző és így éppen gyorsuló autó könnyebben megcsúszhat. Balesetet szenvedhet, többen is megsérülhetnek, akár kollégáink is. Emiatt viszont tényleg megállhat a forgalom. ⚠Ahogy a terelésekben, úgy itt is igaz, hogy maximum 1-2 perc lenne az előzéssel nyert idő. Csúszós úton megéri? 🎦 Az alábbi videóban csak néhány példát hoztunk, higgyétek el, sajnos sokkal több ilyen esettel találkozunk. 👷Kérjük, hogy segítsétek a munkánkat! Azért dolgozunk, hogy mindenki biztonságban elérje úticélját! Pályán vagyunk. Közösen Veletek. #mkif #tél #ELHÁRÍTÁS