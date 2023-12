Hónapokon át rettegtek egy dél-olaszországi hegyi faluban, mire a rendőrök felgöngyölítették a rejtélyes gumikivágások okát – írja a The Guardian. Az első gumikivágásokat még júliusban vették észre Vastogirardi óvárosi részén, és mivel volt olyan autó, aminek több gumiját is kivágták, a helybéliek arra gyanakodtak, hogy célzott támadások történhettek.

Októberben újabb négy kivágott abroncsról érkezett bejelentés, így a rendőrség civil ruhás járőrözések során próbálta felderíteni a tettest. Az akció azonban nem vezetett eredményre, így térfigyelő kamerákat telepítettek a környéken. Ennek köszönhetően a múlt héten kiderült, hogy szó nincs maffiaszerű megfélemlítésről, sőt, bosszúálló szomszéd sincs az ügy mögött.

A tettes, aki hónapokon át megfélemlítette az egész települést, egy Billy nevű kutya volt.

Billy szintén környékbeli, és végül több kamera is rögzítette, ahogy kiharapja a parkoló autók kerekeit. Állatorvosok szerint a kutya viselkedése súlyos fogínygyulladással magyarázható, és azért rágcsálta a gumiabroncsokat, hogy így enyhítse a fájdalmát. Ennek következtében azonban többeket is jelentős kár ért, egyrészt a megrongált gumik miatt, másfelől vannak, akik a történtek okán a munkahelyükre sem tudtak eljutni, ezáltal a munkából is kiestek.

Mindenesetre a rendőrség tovább vizsgálódik az ügyben, mielőtt hivatalosan felelősségre vonnák és szankcionálnak a kutyát. Vélhetően a gazdája lesz felelős azért, hogy kártalanítsa a kedvence áldozatául esett autótulajdonosokat.

„Roppant zavarba ejtő, hogy nem tudtunk rájönni arra, ki áll a gumikivágások mögött, vagy egyáltalán mi lehetett az indíték” – jegyezte meg Remo Scocchera, a település alpolgármestere. „Ez egy békés falu, és tudtuk, hogy nem lehetett idegen az elkövető, hiszen minden gyanús mozgásra felfigyelünk. Szerencsére mára megoldódott, és pozitívum, hogy nem falusi személy volt a tettes.”