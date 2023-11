Félelmet megvető bátorsággal szaladt az autójához egy férfi a kanadai Torontóban, miután az amellett parkoló pick-up lángra kapott. Egyértelműen fennállt annak a veszélye, hogy tovább terjednek a lángok, ráadásul az égő autóból szivárgott valamilyen folyadék is.

Mindenáron meg akarta óvni a tűztől a Subaru BRZ-t, azonban miután kinyitotta az ajtaját, néhány pillanatra még a férfi is megtorpant, amikor a lángoló pick-up két gumija is kidurrant. Szerencséjére még időben el tudott hajtani a sportautóval, ugyanakkor az egyik közeli házból készített felvétel rámutat arra, hogy a saját testi épségére nézve is mekkora kockázatot vállalt:

A Carscoops által kiszúrt felvétel végén a tűzoltók is a helyszínre érkeztek, akik megfékezték a lángokat. A tűz oka egyelőre ismeretlen.