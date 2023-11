Unta a hagyományos autók formavilágát, ezért a koronavírus-járvány okozta karanténhónapokat arra áldozta egy 72 éves amerikai férfi, hogy a régi szép időket felelevenítve elkészítse a klasszikus dodzsem kétszeresére nagyított, közúton is használható mását.

Különleges autója alapjával Dan Hryhorcoff annak idején a pennsylvaniai vidámparkban találkozott: az 1953-as évjáratú dodzsem, a Lusse Auto Skooter újraértelmezését azzal magyarázta, hogy megragadta a Chevrolet furgonokéhoz hasonló megjelenése, ezért döntött úgy, hogy lemásolja. Mint arról a Popular Science oldalán nyilatkozott, fiatalkorától fogva egyedi projekteken dolgozott.

The big bumper car's power plant comes from a Chevrolet Aveo. https://t.co/FdZnayAemM pic.twitter.com/wJkQX8YVvd

— Popular Science (@PopSci) October 24, 2023